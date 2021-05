Vaccini Lazio, occhio alla bufala via whatsapp sull’open day (Di venerdì 7 maggio 2021) Vaccini nel Lazio, occhio alla bufala via social e whatsapp: non è in programma infatti nessun ‘open day’ di vaccinazione nella Regione, contrariamente a quanto si annuncia in alcuni messaggi ricevuti dai cittadini via chat o via social. A lanciare l’allarme fake news è l’assessorato alla Salute nel Lazio con un post sui canali social ufficiali. “Stanno girando sui social network e su whatsapp false notizie riguardo un presunto open day di vaccinazione nella Regione Lazio. Si tratta di una fake news”, si legge nel post della Regione, che consiglia “agli utenti di attenersi unicamente alle informazioni ufficiali diffuse dagli account ufficiali istituzionali”. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021)nelvia social e: non è in programma infatti nessun ‘open day’ di vaccinazione nella Regione, contrariamente a quanto si annuncia in alcuni messaggi ricevuti dai cittadini via chat o via social. A lanciare l’rme fake news è l’assessoratoSalute nelcon un post sui canali social ufficiali. “Stanno girando sui social network e sufalse notizie riguardo un presunto open day di vaccinazione nella Regione. Si tratta di una fake news”, si legge nel post della Regione, che consiglia “agli utenti di attenersi unicamente alle informazioni ufficiali diffuse dagli account ufficiali istituzionali”. L'articolo proviene da Sbircia la ...

