Vaccini, Figliuolo: 'A maggio 17 milioni di dosi, a giugno oltre 25' (Di venerdì 7 maggio 2021) A maggio saranno disponibili 17 milioni di dosi di vaccino, mentre a giugno le forniture potrebbero salire oltre quota 25. Lo ha detto il commissario all'Emergenza Francesco Figliuolo, ricordando che '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 maggio 2021) Asaranno disponibili 17didi vaccino, mentre ale forniture potrebbero salirequota 25. Lo ha detto il commissario all'Emergenza Francesco, ricordando che '...

Advertising

CottarelliCPI : La settimana scorsa mi ero complimentato con Figliuolo per i 500K vaccini al giorno. Mi spiace dire che dopo il pic… - La7tv : #ottoemezzo Duro attacco di @marcotravaglio al governo #Draghi sulla gestione dei vaccini: 'Le 500mila somministraz… - Agenzia_Ansa : Da lunedì prossimo partiranno le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50, dunque per tutti c… - ClinicamenteB : Piano vaccini, ordinanza Figliuolo: chi sarà chiamato per non buttare via le dosi di vaccino .pensate un po’ c’è ta… - Italia_Notizie : Vaccini Covid, Moratti: «Figliuolo favorisca le regioni che rispettano i target» -