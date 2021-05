USA, scorte e vendite all’ingrosso in aumento a marzo (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Crescono ancora le scorte di magazzino negli Stati Uniti, seppur ad un ritmo inferiore rispetto alla precedente rilevazione. Nel mese di marzo, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato una variazione positiva dell’1,3% a 693,6 mld di dollari dopo il +1,4% del mese precedente. Su base annua si conferma una salita del 4,5%. Nello stesso periodo le vendite sono salite del 4,6% su base mensile a 567,9 mld di dollari, rispetto al -0,8% precedente. Le stime degli analisti erano per un aumento dell’1%. Su anno si è registrato un incremento del 19%. La ratio scorte/vendite è pari all’1,22 contro l’1,39 di un anno prima. Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Crescono ancora ledi magazzino negli Stati Uniti, seppur ad un ritmo inferiore rispetto alla precedente rilevazione. Nel mese di, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato una variazione positiva dell’1,3% a 693,6 mld di dollari dopo il +1,4% del mese precedente. Su base annua si conferma una salita del 4,5%. Nello stesso periodo lesono salite del 4,6% su base mensile a 567,9 mld di dollari, rispetto al -0,8% precedente. Le stime degli analisti erano per undell’1%. Su anno si è registrato un incremento del 19%. La ratioè pari all’1,22 contro l’1,39 di un anno prima.

Advertising

GuglielmoCance2 : @BeatriceCovassi @PoliticaPerJedi @wto Sopra obiezione del gov. Merkel. USA comincino a condividere le loro scorte/… - PoldoSbaffini : @espuntini @matguidi @bzzlr Non so al fondo le motivazioni di VDL, ma non mi sembra una sottolineatura irragionevol… - marcocongiu : @simonespetia @volskewed Coi periodi ipotetici si può dire tutto e il suo contrario. (Sarebbe stato sbagliato, nel… - marcocongiu : @simonespetia Appunto: dai. Qualche mese fa in Italia erano tutti matti per il magnifico e progressivo vaccino del… - Rus_Tego : @davcarretta Dipende anche dal contenuto, che ancora non è definito e da discutere in WTO. Per il momento, è una bo… -