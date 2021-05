Ultime Notizie Roma del 07-05-2021 ore 16:10 (Di venerdì 7 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio sarà anche questa settimana di contagio da lo 085 della scorsa settimana 089 il valore che a quanto si apprende valutano gli esperti della cabina di regia per il monitoraggio settimanale l’incidenza sarebbe ancora in discesa da 146 la scorsa settimana e 127 dalle regioni e diventando la richiesta di rivedere l’indicatore la proposta è quella di Tenere presente piuttosto neretti ospedaliero per capire se aumentano o diminuiscono le richieste di ospedalizzazione la proposta Mi chiama di una deroga la protezione dei brevetti per i vaccini oggi sul tavolo dei leader europei al vertice informale portoghese ma mentre le quotazioni delle aziende farmaceutiche crollo in borsa e fare una manifesta allarme voce fuori dal coro della cancelliera Merkel che manifesta scetticismo mentre ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021)dailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio sarà anche questa settimana di contagio da lo 085 della scorsa settimana 089 il valore che a quanto si apprende valutano gli esperti della cabina di regia per il monitoraggio settimanale l’incidenza sarebbe ancora in discesa da 146 la scorsa settimana e 127 dalle regioni e diventando la richiesta di rivedere l’indicatore la proposta è quella di Tenere presente piuttosto neretti ospedaliero per capire se aumentano o diminuiscono le richieste di ospedalizzazione la proposta Mi chiama di una deroga la protezione dei brevetti per i vaccini oggi sul tavolo dei leader europei al vertice informale portoghese ma mentre le quotazioni delle aziende farmaceutiche crollo in borsa e fare una manifesta allarme voce fuori dal coro della cancelliera Merkel che manifesta scetticismo mentre ...

marcotravaglio : ZINGALETTA Tra le notizie stupefacenti delle ultime ore, la più stupefacente è il pressing di Letta sul suo predece… - Corriere : Sicilia, record di dosi non somministrate: «Non possiamo convincere chi non vuole» - Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore è stato registrato il dato più basso di decessi per Covid negli ultimi 7 mesi, 144 vittime. L'u… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio Calabria. Nuova piazza di Bocale, via libera al progetto da 140 mila euro) è stato pubbl… - GhirottoMax : RT @Radio1Rai: Dall’#8maggio #Radio1 è la radio ufficiale del #GirodItalia?? La radiocronaca, le emozioni, l’analisi tecnica, le interviste,… -