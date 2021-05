Tuttosport | Zidane è un’opzione per la panchina della Juve

(Di venerdì 7 maggio 2021) Sarà un’estate movimentata per le panchine di tanti top club, tra cui lantus che potrebbe separarsi da Andrea Pirlo. Nel caso in cui questo dovesse accadere,scrive checonsiderata è quella di Zinedine, che potrebbe lasciare il Real Madrid. L’allenatore francese, secondo il quotidiano, avrebbe tre opzioni: un anno sabbatico, la Francia se Deschamps dovesse andar via (ha un contratto che scade dopo i Mondiali del 2022) o proprio la. Per il club bianconero però un ostacolo potrebbe essere rappresentato dal corposo stipendio percepito dal tecnico, che in Spagna guadagna 12 milioni di euro all’anno più 3 di bonus. L'articolo ilNapolista.

