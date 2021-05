Spread Btp - Bund | chiude in rialzo a 118 punti

(Di venerdì 7 maggio 2021) Chiusura ina 118base per il differenziale tra Btp e, rispetto alla alla chiusura della vigilia, a 114,1. Nella seduta ha aperto in calo a 113, per toccare poco dopo un ...

Chiusura in rialzo a 118 punti base per il differenziale trae Bund, rispetto alla alla chiusura della vigilia, a 114,1 punti. Nella seduta ha aperto in calo a 113 punti, per toccare poco dopo un minimo di 112,9 e un massimo di 120,2 punti poco dopo le 15.In salita lo, che arriva a quota +113 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento deldecennale pari allo 0,91%. Tra gli indici di Eurolandia buoni spunti su ...Chiusura in rialzo a 118 punti base per il differenziale tra Btp e Bund, rispetto alla alla chiusura della vigilia, a 114,1 punti. Nella seduta ha aperto in calo a 113 punti, per toccare poco dopo un ...I rendimenti del Btp a dieci anni sono saliti oggi fino allo 0,918%, di fatto ai massimi dallo scorso settembre. Dietro la fiammata dei tassi la possibile retromarcia della BCE sul Pepp, il programma ...