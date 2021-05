Roma: Pd a Gasparri, 'non prendiamo lezioni, Zingaretti spaventa la destra' (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag (Adnkronos) - "Ma di che parla Gasparri? Ma cos'è questa campagna preventiva, e mistificatoria, contro il Pd? Si capisce che l'ipotesi di una candidatura autorevole e forte come quella di Zingaretti spaventi la destra, ma la vogliamo rassicurare. Il Pd non ha alcuna intenzione né volontà di modificare nessuna norma vigente. Al contrario è per l'applicazione delle norme attuali, che valgono per tutti dalle Alpi allo stretto di Sicilia". Lo dice Enrico Borghi, componente della segreteria nazionale del Pd. "Capiamo che a destra siano abituati alle norme ad personam, e quindi possa scattare a quelle latitudini un riflesso condizionato per meccanismi che loro hanno ampiamente praticato in passato -prosegue-. Ma noi siamo il partito delle istituzioni, le norme le rispettiamo e quindi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021), 7 mag (Adnkronos) - "Ma di che parla? Ma cos'è questa campagna preventiva, e mistificatoria, contro il Pd? Si capisce che l'ipotesi di una candidatura autorevole e forte come quella dispaventi la, ma la vogliamo rassicurare. Il Pd non ha alcuna intenzione né volontà di modificare nessuna norma vigente. Al contrario è per l'applicazione delle norme attuali, che valgono per tutti dalle Alpi allo stretto di Sicilia". Lo dice Enrico Borghi, componente della segreteria nazionale del Pd. "Capiamo che asiano abituati alle norme ad personam, e quindi possa scattare a quelle latitudini un riflesso condizionato per meccanismi che loro hanno ampiamente praticato in passato -prosegue-. Ma noi siamo il partito delle istituzioni, le norme le rispettiamo e quindi ...

Advertising

RZALLONE : quando era al liceo a Roma, al Tasso, #Tajani e #gasparri venivano regolarmente menati perchè fasci. Da allora non… - irenestorti1 : RT @tempoweb: Fuga dalle candidature, il centrodestra non riesce a trovare l'anti-Raggi #virginiaraggi #centrodestra #roma #elezioni #iltem… - Mauro73432329 : - augusto_amato : Fuga dalle candidature, il centrodestra non riesce a trovare l'anti-Raggi - francesco_c_69 : RT @tempoweb: Fuga dalle candidature, il centrodestra non riesce a trovare l'anti-Raggi #virginiaraggi #centrodestra #roma #elezioni #iltem… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Gasparri Roma, Gasparri: no norme ad personam per Zingaretti "Per le amministrative di Roma ognuno ha diritto di candidare chi vuole. Se Zingaretti vuole candidarsi a sindaco ha tutto il ... Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri commissario romano di Forza ...

Amministrative in alto mare. Scintille nel centrodestra Maurizio Gasparri a sua volta invita al massimo impegno perché "come candidati dobbiamo stare su un ... Bologna e Roma. A Milano è assodata la candidatura di Sala con una coalizione che vede il Pd ...

Stadio Roma, Gasparri: "Progetto Tor di Valle troppo ambizioso e sbagliato" Corriere dello Sport.it Stallo Lega-Fdi: fuori Bertolaso, rimangono Giro, Rampelli e Gasparri Roma - Guido Bertolaso e' fuori dalla corsa per la scelta del candidato sindaco del centrodestra a Roma. Sul campo restano i nomi di Andrea Abodi e quello ...

Fuga dalle candidature, il centrodestra non riesce a trovare l'anti-Raggi Non è ancora rosso, ma l’allarme c’è. È sui dossier amministrative in cui il centrodestra è in assetto da riunione di condominio e su Roma e Milano al momento è tutto in alto mare, tra rivendicazioni ...

"Per le amministrative diognuno ha diritto di candidare chi vuole. Se Zingaretti vuole candidarsi a sindaco ha tutto il ... Lo dichiara il senatore Mauriziocommissario romano di Forza ...Maurizioa sua volta invita al massimo impegno perché "come candidati dobbiamo stare su un ... Bologna e. A Milano è assodata la candidatura di Sala con una coalizione che vede il Pd ...Roma - Guido Bertolaso e' fuori dalla corsa per la scelta del candidato sindaco del centrodestra a Roma. Sul campo restano i nomi di Andrea Abodi e quello ...Non è ancora rosso, ma l’allarme c’è. È sui dossier amministrative in cui il centrodestra è in assetto da riunione di condominio e su Roma e Milano al momento è tutto in alto mare, tra rivendicazioni ...