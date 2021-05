Roma | la Curva Sud a Trigoria | confronto diretto con i giocatori | Voi romanisti per contratto

(Di venerdì 7 maggio 2021)- Dall'abbraccio emozionante di otto giorni fa a, con quasi duemila persone a sostenere la squadra in partenza per Manchester, alla manifestazione per lo scarso impegno dei...

- Dall'abbraccio emozionante di otto giorni fa a Trigoria, con quasi duemila persone a sostenere la squadra in partenza per Manchester, alla manifestazione per lo scarso impegno dei giocatori ...- Dall'abbraccio emozionante di otto giorni fa a Trigoria, con quasi duemila persone a sostenere la squadra in partenza per Manchester, alla contestazione per lo scarso impegno dei giocatori ...Dopo l’uscita dall’Europa League i tifosi hanno deciso di protestare davanti ai cancelli di Trigoria. Presente una delegazione di giocatori ??Tensione a Trigoria. Questa mattina tutti i gruppi della C ...Una delegazione di giocatori ha parlato con i tifosi, che hanno chiesto massimo impegno per il derby e il finale di stagione, senza pensare al futuro ...