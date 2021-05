Pescherecci italiani mitragliati in Libia | Letta | “Inconcepibile”

Advertising

SeaWatchItaly : La versatile motovedetta Ubari 660, regalata dall'Italia alla Libia, viene usata sia per catturare e deportare le p… - ItalianNavy : #naveLibeccio in assistenza ai pescherecci italiani Artemide, Aliseo e Nuovo Cosimo avvicinati da motovedetta libic… - repubblica : ?? Guardia costiera libica spara a due pescherecci italiani: un ferito - Anubi_Inpw : RT @ilpost: La nave della Guardia costiera libica che ha sparato ai pescherecci italiani era stata donata dall’Italia - ilpost : La nave della Guardia costiera libica che ha sparato ai pescherecci italiani era stata donata dall’Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Pescherecci italiani

Adnkronos

C'è una cosa che va oltre i colpi di mitragliatrice sparati ieri da una motovedetta all Guardia Costiera libica verso tre. Proiettili che vanno oltre il lavoro dei pescatori che si spingono verso i limiti delle acque internazionali. Questa infatti è un'abitudine che va avanti da anni, dove si viaggia ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Video del giorno Libia, così si spara ai: il video dell'abbordaggio degli uomini di ...ROMA - Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ritiene "inconcepibile" quello che è accaduto ieri in Libia, dove tre pescherecci italiani ...(AGR) “Si evitino situazioni spiacevoli che possono sfociare in tragedie, la sicurezza dei lavoratori in mare significa garanzia della presenza dello Stato, ultimamente non sempre presente”. Così la C ...