Paolo Rossi: «Ciclo Inter? può vincere anche in Europa. Vi dico chi è l’uomo scudetto» (Di venerdì 7 maggio 2021) L’attore e comico italiano Paolo Rossi, tifossisimo dell’Inter, ha rilasciato un’intevista a Tuttosport. Ecco le sue parole sui nerazzurri Il noto comico e attore teatrale Paolo Rossi ha rilasciato un’Intervista ai microfoni di Tuttosport in cui parla dell‘Inter, squadra di cui è tifosissimo. Ecco le sue parole. FELICITÀ – «Felice è una parola grossa, si è perso un po il pallino per il calcio moderno. Un tifoso può cambiare idea su qualsiasi cosa ma mai per la squadra del cuore, io vivo il tifo come un matrimonio» UOMO CHIAVE – «Gran parte del merito spetta a Conte, non ha cambiato lo spirito dell’Inter ma si è adattato alla sua anima» CALCIATORE SIMBOLO – «dico Handanovic perchè nessuno lo nomina visto il calo di forma nel finale di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) L’attore e comico italiano, tifossisimo dell’, ha rilasciato un’intevista a Tuttosport. Ecco le sue parole sui nerazzurri Il noto comico e attore teatraleha rilasciato un’vista ai microfoni di Tuttosport in cui parla dell‘, squadra di cui è tifosissimo. Ecco le sue parole. FELICITÀ – «Felice è una parola grossa, si è perso un po il pallino per il calcio moderno. Un tifoso può cambiare idea su qualsiasi cosa ma mai per la squadra del cuore, io vivo il tifo come un matrimonio» UOMO CHIAVE – «Gran parte del merito spetta a Conte, non ha cambiato lo spirito dell’ma si è adattato alla sua anima» CALCIATORE SIMBOLO – «Handanovic perchè nessuno lo nomina visto il calo di forma nel finale di ...

