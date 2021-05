Advertising

FBiasin : '#Allegri, #Sarri, forse #DeZerbi, altri'. #Mourinho alla #Roma è la riprova che se non vogliono farti sapere una… - serieAnews_com : #Mourinho, cosa ne penseranno i tifosi dell’#Inter di questa voce? ?????? - Domenico1oo777 : RT @juventibus: Meno 2 a #Juvemilan, La suggestione Zidane, l'austerity di Zhang, cosa cambia con Mourinho alla Roma: ne parliamo con the v… - crisisx94 : @PietroDalmazzo @gippu1 @MarmoAColazione @perelaa Certo una cosa é sentenziare da professore perchè sei diventato S… - Ritalcoach : @pisto_gol Mi ricordo di quel battibecco fra lei e Mourinho, secondo lei recita una parte nelle conferenze? Secondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho cosa

Ed è curioso di rivedere pure, Sinisa, che benedice il ritorno in Italia dello Special One:... Ma non sofarà l'anno prossimo". . 7 maggio 2021Ed è curioso di rivedere pure, Sinisa, che benedice il ritorno in Italia dello Special One ... Ma non sofarà l'anno prossimo".Nessuno dei due parla di «vendetta», ma non si può negare che per entrambi la gioia sia doppia. Thomas Tuchel è in finale di Champions con il Chelsea, dopo essere ...Con l'arrivo dello Special One si sono subito riattivate le trattative per i rinnovi. Al lavoro c'è Francesco Calvo, con un contratto da consulente ...