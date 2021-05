Milano, violenta 12enne e la minaccia perché non denunci (Di venerdì 7 maggio 2021) Ha violentato una bambina di 12 anni, minacciandola perché non denunciasse gli abusi subiti. Per questo un 20enne peruviano è stato arrestato la notte del 4 maggio scorso, a Pioltello (Mi), dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Cassano d’Adda, che hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto d’iniziativa per il reato di violenza sessuale aggravata nei confronti dell’uomo, incensurato e domiciliato a Pioltello. Le indagini, condotte dai militari dell’Arma e coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno avuto inizio dopo che la mattina precedente una 30enne honduregna residente a Pioltello aveva denunciato di aver appreso dalla figlia di 12 anni che la minore aveva subito una violenza sessuale alcune settimane prima. I militari, con ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Hato una bambina di 12 anni,ndolanonasse gli abusi subiti. Per questo un 20enne peruviano è stato arrestato la notte del 4 maggio scorso, a Pioltello (Mi), dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Cassano d’Adda, che hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto d’iniziativa per il reato di violenza sessuale aggravata nei confronti dell’uomo, incensurato e domiciliato a Pioltello. Le indagini, condotte dai militari dell’Arma e coordinate dalla Procura della Repubblica di, hanno avuto inizio dopo che la mattina precedente una 30enne honduregna residente a Pioltello avevaato di aver appreso dalla figlia di 12 anni che la minore aveva subito una violenza sessuale alcune settimane prima. I militari, con ...

DSantanche : Il gip “La sua indole violenta si esprime nel continuo tenere le mani al collo della vittima quasi che anche la sof… - Yogaolic : #Milano Violenta una 12enne e la perseguita per settimane: arrestato - fisco24_info : Milano, violenta 12enne e la minaccia perché non denunci: E' successo a Pioltello, in manette un 20enne. L'uomo ave… - rep_milano : Violenta 12enne e la minaccia per impedirle di denunciare: arrestato un 20enne a Pioltello - discoradioIT : ?? Violenta una ragazzina di 12 anni conosciuta su #Instagram: fermato un ventenne di origini peruviane. È accaduto… -