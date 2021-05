Lukaku: "Abbiamo tutto per aprire un ciclo, io voglio farlo con l'Inter. Mercato? Non do importanza alle voci" (Di venerdì 7 maggio 2021) Romelu Lukaku parla al Corriere della Sera: dalle intenzioni per il futuro con l'Inter fino a Conte. Leggi su 90min (Di venerdì 7 maggio 2021) Romeluparla al Corriere della Sera: dintenzioni per il futuro con l'fino a Conte.

Advertising

cuoreinteristaa : RT @marifcinter: Lukaku: 'Quando Conte ha firmato per l'Inter gli ho scritto 'arrivo'. In Uk volevo giocare per il Chelsea, poi solo per l'… - giove_luna : RT @marifcinter: Lukaku: 'Quando Conte ha firmato per l'Inter gli ho scritto 'arrivo'. In Uk volevo giocare per il Chelsea, poi solo per l'… - _enz29 : RT @marifcinter: Lukaku: 'Quando Conte ha firmato per l'Inter gli ho scritto 'arrivo'. In Uk volevo giocare per il Chelsea, poi solo per l'… - _enz29 : RT @marifcinter: Lukaku al CorSera: 'Conte non va via? No, penso di no. Anche lui è veramente contento perché si trova bene. Ha una squadra… - 92Interista : RT @marifcinter: Lukaku: 'Quando Conte ha firmato per l'Inter gli ho scritto 'arrivo'. In Uk volevo giocare per il Chelsea, poi solo per l'… -