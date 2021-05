Kate e William sbarcano su YouTube

(Di venerdì 7 maggio 2021) Sempre più al passo con i tempi,Middleton e il principeinaugurano il loro canaledal divano di casa. Direttamente dal divano della loro gigantesca dimora a Kensington Palace,Middleton e il principehanno inaugurato, con una piccola e divertente clip, il loro canale. La coppia in soli 25 secondi ha allegramente presentato il progetto dal nome, The Duke and Duchess of Cambridge annunciando così: “Adesso ci siano anche noi su. Meglio tardi che mai!”.: il canalePer chi fosse ancora assai scettico sulla monarchia e la sua modernità, dopo questo progetto, dovrà forse, ricredersi almeno un pò.Middleton e il principe ...

Advertising

mtvitalia : Buon secondo compleanno Archie ???? - infoitcultura : William e Kate, incredibile novità: l'hanno appena annunciato su Instagram - infoitcultura : Kate Middleton e William, l'annuncio a sorpresa: nuovo canale YouTube - Il - IOdonna : William e Kate diventano YouTuber e cambiano nome sui social, abbandonando 'Kensington Royal'. Forse per distanziar… - FabianiLisa : RT @dontalkoutloud1: dieci anni dal matrimonio di William e kate? vi ricordo chi è la coppia suprema dell'Inghilterra -

Ultime Notizie dalla rete : Kate William

AncheMiddleton, che hanno da poco lanciato il loro canale You Tube, non hanno rinunciato ai tradizionali auguri social e, per celebrare il cuginetto di George, Charlotte e Louis, ...Lo ha fatto la Regina, attraverso la pagina Instagram, così come il principeconMiddleton e il principe Carlo con Camilla . Tre distinti post, ognuno con un'immagine, a corredo, diversa.In occasione del 2° compleanno di Archie, Harry e Meghan hanno avanzato una strana richiesta su Archewell: perché stanno chiedendo dei soldi ...La scrittrice britannica del Telegraph Hilary Mantel ha pronosticato un futuro non molto roseo per la Famiglia Reale inglese: "La monarchia non sopravvivrà al regno del Principe William. La monarchia ...