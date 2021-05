Il cuscino che si autoraffredda e ti fa riposare bene in qualsiasi posizione (Di venerdì 7 maggio 2021) L’importanza di riposare bene durante la notte è così rilevante che ha attirato l’attenzione e gli interessi di tante aziende, nate proprio per trovare soluzioni efficaci al problema. Tra queste c’è Vesta Sleep, che ha ideato un cuscino termoregolatore in grado di garantire un sonno senza fastidi a prescindere dalle posizioni assunte nel corso della notte, mantenendo allineata la colonna vertebrale. Realizzato in memory foam e composto da tre strati con il sistema di raffreddamento Air Cell per far circolare in maniera rapida l’aria e tenere a bada l’umidità, così da avere un cuscino fresco e comodo. Con misure nella norma (65 x 41 x 14 centimetri), Vesta Pillow è stato sviluppato secondo le indicazioni dei ricercatori dell’Università di Rochester, sintetizzate dalla necessità di assicurare diversi sistemi di supporto ... Leggi su wired (Di venerdì 7 maggio 2021) L’importanza didurante la notte è così rilevante che ha attirato l’attenzione e gli interessi di tante aziende, nate proprio per trovare soluzioni efficaci al problema. Tra queste c’è Vesta Sleep, che ha ideato untermoregolatore in grado di garantire un sonno senza fastidi a prescindere dalle posizioni assunte nel corso della notte, mantenendo allineata la colonna vertebrale. Realizzato in memory foam e composto da tre strati con il sistema di raffreddamento Air Cell per far circolare in maniera rapida l’aria e tenere a bada l’umidità, così da avere unfresco e comodo. Con misure nella norma (65 x 41 x 14 centimetri), Vesta Pillow è stato sviluppato secondo le indicazioni dei ricercatori dell’Università di Rochester, sintetizzate dalla necessità di assicurare diversi sistemi di supporto ...

Advertising

IFrangioni : RT @Paolo221070: Veloci che siamo in ritardo. Ricordatevi di portare il cuscino perché la pensione è sprovvista. In omaggio un set di pento… - cri_ferri89 : L'eni che ogni mattina mi manda un messaggio per ricordarmi che la bolletta è scaduta probabilmente pensa che duran… - B_R_H_E_D_A : @junkiexxxs Sento che il canetto farà ??sul cuscino petavò - Paolo221070 : Veloci che siamo in ritardo. Ricordatevi di portare il cuscino perché la pensione è sprovvista. In omaggio un set d… - liarafffy : RT @Mutii62251551: Stavo pensando che quando diranno (perché tanto lo diranno di nuovo)che sono social..Ricordate a tutti i nostri ultimi d… -

Ultime Notizie dalla rete : cuscino che Prova Triumph Speed Triple 1200 RS: Dio salvi la regina Il modo in cui il cuscino si restringe nel punto di contatto con il serbatoio del carburante significa che la maggior parte dei motociclisti sarà in grado di appoggiare bene entrambi i piedi a terra. ...

Materassi memory foam: dormire meglio per vivere meglio E dato che la schiena ed il collo sono le parti del corpo più sollecitate quando si dorme, al materasso di qualità è bene associare pure un cuscino ortopedico ed ergonomico realizzato sempre e ...

Il cuscino che si autoraffredda e ti fa riposare bene in qualsiasi posizione Wired.it Una notte insieme per Awed ed Emanuela Tittocchia A L'Isola dei Famosi, Awed propone un massaggio a Emanuela Tittocchia durante la notte passata insieme sul letto condiviso ...

Avellino, uccide la moglie soffocandola con un cuscino: Limongiello davanti al giudice Avellino, ha ucciso la moglie soffocandola con un cuscino: nella giornata di oggi Limongiello comparirà davanti al giudice ...

Il modo in cui ilsi restringe nel punto di contatto con il serbatoio del carburante significala maggior parte dei motociclisti sarà in grado di appoggiare bene entrambi i piedi a terra. ...E datola schiena ed il collo sono le parti del corpo più sollecitate quando si dorme, al materasso di qualità è bene associare pure unortopedico ed ergonomico realizzato sempre e ...A L'Isola dei Famosi, Awed propone un massaggio a Emanuela Tittocchia durante la notte passata insieme sul letto condiviso ...Avellino, ha ucciso la moglie soffocandola con un cuscino: nella giornata di oggi Limongiello comparirà davanti al giudice ...