I Cinque stelle in crisi e senza capo. Sarà Fedez a salvarli (Di venerdì 7 maggio 2021) Beppe Grillo è scomparso, Giuseppe Conte latita e i giudici non riconoscono il ruolo di Vito Crimi alla guida del partito. Il Movimento è in disarmo, ma la cultura grillina trionfa. E il rapper milanese è il suo profeta Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 7 maggio 2021) Beppe Grillo è scomparso, Giuseppe Conte latita e i giudici non riconoscono il ruolo di Vito Crimi alla guida del partito. Il Movimento è in disarmo, ma la cultura grillina trionfa. E il rapper milanese è il suo profeta

Advertising

matteorenzi : Il modo sprezzante usato dai Cinque Stelle contro il Pd a Roma dimostra ancora una volta che non c’è spazio per un… - Linkiesta : La linea autolesionista del Pd a #Roma mette in difficoltà #Gualtieri (e i romani) Letta ha azzoppato il cavallo m… - Linkiesta : Dibba torna in libreria e nel suo quinto libro c'è tutto il catalogo da grillino della prima ora: l'elogio alla riv… - susanna20591520 : RT @matteorenzi: Il modo sprezzante usato dai Cinque Stelle contro il Pd a Roma dimostra ancora una volta che non c’è spazio per un accordo… - univtrends : Un enigma a Cinque Stelle -