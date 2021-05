Esplosione in edificio a Gubbio, un morto (Di venerdì 7 maggio 2021) Violenta Esplosione in un fabbricato a Gubbio. Una persona è morta, mentre altre tre sono state estratte vive dai vigili del fuoco. Si cerca un disperso. mgg (Fonte video: Vigili del Fuoco) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 maggio 2021) Violentain un fabbricato a. Una persona è morta, mentre altre tre sono state estratte vive dai vigili del fuoco. Si cerca un disperso. mgg (Fonte video: Vigili del Fuoco) su Il Corriere della Città.

Advertising

TgLa7 : ++ Esplosione in casa a #Gubbio, due dispersi ++ Crollato tetto e un piano edificio, due estratti vivi. In base all… - ilfattovideo : Esplosione in un edificio di Gubbio: crollato un intero piano e il tetto. Le immagini dei Vigili del Fuoco - Agenzia_Ansa : Un morto in esplosione edificio a Gubbio. I Vigili del fuoco recuperano il corpo, c'è ancora un disperso #ANSA - Italpress : Esplosione in edificio a Gubbio, un morto - Italpress : Esplosione in edificio a Gubbio, un morto -