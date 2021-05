Ecuador: l’aborto diventa legale in caso di stupro 7 maggio 2021 (Di venerdì 7 maggio 2021) Ecuador. Una nuova sentenza della Corte Costituzionale sancisce che le donne vittime di stupro potranno sempre ricorrere all’aborto legale e sicuro in Ecuador: ecco come si è arrivati alla decisione, i dati, la posizione del neopresidente Guillermo Lasso e qual è la situazione negli altri paesi latinoamericani Dal 28 di aprile in Ecuador abortire dopo aver subito uno stupro non è più un reato. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale dopo una seduta virtuale di 5 ore nella quale la stessa Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità degli articoli 149 e 150 del Codice Organico Integrale Penale (Coip), approvato nel 2014 nel paese dell’America Latina sotto la presidenza di Rafael Correa. Ecuador, la Corte Costituzionale: «Aborto sempre ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 7 maggio 2021). Una nuova sentenza della Corte Costituzionale sancisce che le donne vittime dipotranno sempre ricorrere ale sicuro in: ecco come si è arrivati alla decisione, i dati, la posizione del neopresidente Guillermo Lasso e qual è la situazione negli altri paesi latinoamericani Dal 28 di aprile inabortire dopo aver subito unonon è più un reato. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale dopo una seduta virtuale di 5 ore nella quale la stessa Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità degli articoli 149 e 150 del Codice Organico Integrale Penale (Coip), approvato nel 2014 nel paese dell’America Latina sotto la presidenza di Rafael Correa., la Corte Costituzionale: «Aborto sempre ...

