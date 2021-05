Covid Piemonte | oggi 867 contagi e 14 morti | bollettino 7 maggio

(Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 867 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 7. Registrati inoltre altri 14. I nuovi casi positivi sono pari al 3,3% di 26.318 tamponi eseguiti, di cui 17.274 antigenici. Dei 867 nuovi casi, gli asintomatici sono 345 (39,8%). I casi sono 104 di screening, 550 contatti di caso, 213 con indagine in corso, 10 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 120 in ambito scolastico e 737 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 354.702, di cui 28.597 Alessandria, 16.985 Asti, 10.995 Biella, 51.069 Cuneo, 27.269 Novara, 190.106 Torino, 13.162 Vercelli, 12.550 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.464 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 2.505 sono in fase di ...

La Regione Piemonte consegnerà gratuitamente alle Rsa i tamponi rapidi che permetteranno di agevolare gli ... Oggi le Rsa piemontesi sono in sicurezza e il 96,5% di esse è libero dal Covid. Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 867 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 65 dopo test antigenico), pari al 3,3% di 26.318 tamponi eseguiti, di cui 17.274 antigenici. Dei 867 nuovi casi... Il sottosegretario del Ministero della Salute ha partecipato all'inaugurazione dell'Hub vaccinale di Lavazza: "Green pass per le visite in Rsa, vogliamo farlo già dalla prossima settimana. Far tornare... Numeri ancora in calo per quanto riguarda il contagio del coronavirus in Piemonte. In questo venerdì 7 maggio 2021 sono stati individuati 867 nuovi positivi pari al 3,3% dei 26.318 tamponi eseguiti, d...