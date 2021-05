Coprifuoco, Di Maio guarda al 16 maggio per superarlo: “Data possibile” (Di venerdì 7 maggio 2021) Coprifuoco, Di Maio indicata la Data oltre la quale potrebbe essere abolito. Nella maggioranza si discute anche sul prolungamento estivo Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio (Getty Images)La Data auspicabile per abolire dal Coprifuoco è il 16 maggio: “Tutti vogliamo uscire da questo incubo”. Queste le parole del ministro degli esteri Luigi Di Maio a L’aria che tira su La 7. Il ministro però mette già le mani avanti e avverte che questa misura non sarà un liberi tutti. Nel suo intervento Di Maio non ha parlato solo del Covid ma della situazione politica in generale e della larga maggioranza che regge il governo di Mario Draghi e in particolare dei rapporti con il centrodestra e al suo ... Leggi su ck12 (Di venerdì 7 maggio 2021), Diindicata laoltre la quale potrebbe essere abolito. Nellaranza si discute anche sul prolungamento estivo Il ministro degli Esteri Luigi Di(Getty Images)Laauspicabile per abolire dalè il 16: “Tutti vogliamo uscire da questo incubo”. Queste le parole del ministro degli esteri Luigi Dia L’aria che tira su La 7. Il ministro però mette già le mani avanti e avverte che questa misura non sarà un liberi tutti. Nel suo intervento Dinon ha parlato solo del Covid ma della situazione politica in generale e della largaranza che regge il governo di Mario Draghi e in particolare dei rapporti con il centrodestra e al suo ...

