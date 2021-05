Cina | surplus commerciale aprile a 42 | 8 mld | +32 | 3% export

(Di venerdì 7 maggio 2021) Laha registrato adundi 42,85 miliardi di dollari, in leggero calo sui 45 miliardi dello stesso mese del 2020, ma oltre i 28,1 miliardi attesi dagli analisti, in scia ...

Laha registrato ad aprile uncommerciale di 42,85 miliardi di dollari, in leggero calo sui 45 miliardi dello stesso mese del 2020, ma oltre i 28,1 miliardi attesi dagli analisti, in scia al ...Nessuno conosceva questo nuovo coronavirus, nemico subdolo e invisibile che dalla lontanaall'... Mandarlo in onda dona a me undi senso di responsabilità e di personale soddisfazione. Ed è ...La Cina ha registrato ad aprile un surplus commerciale di 42,85 miliardi di dollari, in leggero calo sui 45 miliardi dello stesso mese del 2020, ma oltre i 28,1 miliardi attesi dagli analisti, in scia ...Il ministro degli Esteri del Brasile, Carlos Franca, ha affermato che il paese intende espandere e diversificare le relazioni ...