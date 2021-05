Brunetta convoca il tavolo interministeriale sul comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA – Con una lettera indirizzata ai ministri Marta Cartabia (Giustizia), Daniele Franco (Economia), Lorenzo Guerini (difesa) e Luciana Lamorgese (Interno), il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta (foto) ha convocato per venerdì 14 maggio alle 12 a Palazzo Vidoni il tavolo interministeriale sul comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Obiettivo: sciogliere tempestivamente i nodi relativi ai rinnovi contrattuali dei dipendenti del comparto, a cominciare da quello delle risorse economiche. “Un segnale di attenzione e riconoscimento nei confronti dei Corpi di Polizia e delle Forze armate, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per il forte impegno profuso in questo ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA – Con una lettera indirizzata ai ministri Marta Cartabia (Giustizia), Daniele Franco (Economia), Lorenzo Guerini () e Luciana Lamorgese (Interno), il ministro della pubblica amministrazione Renato(foto) hato per venerdì 14 maggio alle 12 a Palazzo Vidoni ilsul. Obiettivo: sciogliere tempestivamente i nodi relativi ai rinnovi contrattuali dei dipendenti del, a cominciare da quello delle risorse economiche. “Un segnale di attenzione e riconoscimento nei confronti dei Corpi di Polizia e delle Forze armate, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per il forte impegno profuso in questo ...

