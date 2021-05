AstraZeneca, Sileri: “Nessuna controindicazione per under 60” (Di venerdì 7 maggio 2021) Il vaccino contro il Coronavirus di AstraZeneca “è consigliato sopra i 60 anni, ma è verosimile che venga utilizzato anche sotto i 60. Chi ha fatto la prima dose può fare tranquillamente la seconda, anche se è under 60” ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, su Radio Cusano Campus. Parlando poi della sospensione dei brevetti, ha aggiunto: “Non è una proposta lontana da ciò che abbiamo detto noi mesi fa, la sospensione dei brevetti è una delle strade da percorrere per avere maggiore disponibilità di vaccini”. Secondo Sileri “le strade sono tre: sospensione dei brevetti, non eliminazione”, ma “bisogna vedere se la sospensione può effettivamente portare ad una produzione maggiore, non credo che possa essere così per tutti gli Stati”. BREVETTI – La ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Il vaccino contro il Coronavirus di“è consigliato sopra i 60 anni, ma è verosimile che venga utilizzato anche sotto i 60. Chi ha fatto la prima dose può fare tranquillamente la seconda, anche se è60” ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaoloai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, su Radio Cusano Campus. Parlando poi della sospensione dei brevetti, ha aggiunto: “Non è una proposta lontana da ciò che abbiamo detto noi mesi fa, la sospensione dei brevetti è una delle strade da percorrere per avere maggiore disponibilità di vaccini”. Secondo“le strade sono tre: sospensione dei brevetti, non eliminazione”, ma “bisogna vedere se la sospensione può effettivamente portare ad una produzione maggiore, non credo che possa essere così per tutti gli Stati”. BREVETTI – La ...

