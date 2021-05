“Ansia”, il nuovo singolo di Keyra (Di venerdì 7 maggio 2021) Già disponibile su tutte le piattaforme digitali dallo scorso 30 aprile 2021 per Believe, esce oggi su YouTube il videoclip di , che anticipa un nuovo Ep in arrivo prossimamente. La giovane autrice e cantante salernitana classe ‘98 condensa in uno dei suoi brani più intimi ed emotivi il ricordo di uno stato d’animo, quello con cui ha dovuto fare i conti alla fine del suo primo amore, un periodo difficile che la vede affrontare un significativo problema di auto accettazione. Un amore turbolento ma passionale, distrutto dall’instabilità emotiva dell’artista. Nel testo, un viaggio in metro diventa la potente metafora della sua storia d’amore, con un inizio e una fine, durante il quale affiora il ricordo di ciò che lui ha rappresentato per lei. La scelta della lingua francese su molti versi del brano riporta la memoria a Parigi, la città in cui, un giorno, lei avrebbe ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 7 maggio 2021) Già disponibile su tutte le piattaforme digitali dallo scorso 30 aprile 2021 per Believe, esce oggi su YouTube il videoclip di , che anticipa unEp in arrivo prossimamente. La giovane autrice e cantante salernitana classe ‘98 condensa in uno dei suoi brani più intimi ed emotivi il ricordo di uno stato d’animo, quello con cui ha dovuto fare i conti alla fine del suo primo amore, un periodo difficile che la vede affrontare un significativo problema di auto accettazione. Un amore turbolento ma passionale, distrutto dall’instabilità emotiva dell’artista. Nel testo, un viaggio in metro diventa la potente metafora della sua storia d’amore, con un inizio e una fine, durante il quale affiora il ricordo di ciò che lui ha rappresentato per lei. La scelta della lingua francese su molti versi del brano riporta la memoria a Parigi, la città in cui, un giorno, lei avrebbe ...

