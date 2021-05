Amici 2021, Giulia e Sangiovanni litigano, Maria interviene e mette pace (Di venerdì 7 maggio 2021) Brutta litigata, nel day time di ieri, giovedi 6 maggio, tra Sangiovanni e la fidanzata Giulia, con conseguente crollo emotivo dell’allievo. I due ragazzi, della scuola di Amici, hanno bisticciato, perchè la ballerina, si era innervosita molto, a causa di qualche episodio avuto con Deddy, e a causa, sopratutto, per l’assenza di Samuele. Secondo la ragazza, il suo fidanzato, non ha compreso il suo nervosismo, non riuscendo cosi’ a starle vicino, ma a questa accusa, Sangiovanni ha risposto, che anche lui, ha i suoi momenti no e i suoi pensieri, scoppiando a piangere. A questo punto, è intervenuta Maria De Filippi, la quale, ha cercato di riportare la calma, e sopratutto, ha cercato di spiegare a Giulia perchè Sangiovanni aveva reagito in quel modo. ... Leggi su formatonews (Di venerdì 7 maggio 2021) Brutta litigata, nel day time di ieri, giovedi 6 maggio, trae la fidanzata, con conseguente crollo emotivo dell’allievo. I due ragazzi, della scuola di, hanno bisticciato, perchè la ballerina, si era innervosita molto, a causa di qualche episodio avuto con Deddy, e a causa, sopratutto, per l’assenza di Samuele. Secondo la ragazza, il suo fidanzato, non ha compreso il suo nervosismo, non riuscendo cosi’ a starle vicino, ma a questa accusa,ha risposto, che anche lui, ha i suoi momenti no e i suoi pensieri, scoppiando a piangere. A questo punto, è intervenutaDe Filippi, la quale, ha cercato di riportare la calma, e sopratutto, ha cercato di spiegare aperchèaveva reagito in quel modo. ...

