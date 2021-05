Valeria Marini: le critiche dei naufraghi sul suo comportamento (Di giovedì 6 maggio 2021) Valeria Marini è la naufraga italiana di Superviventes, ma il suo comportamento è bersaglio di critiche e scontri con i naufraghi Valeria Marini nei panni di naufraga nel reality Superviventes, l’equivalente spagnolo dell’Isola dei Famosi, non è molto amata dai suoi compagni di avventura. Non manca occasione in cui ci sia una discussione che la vede coinvolta. Le ultime novità riguardano il suo comportamento, definito irrispettoso, per aver fatto la pipì non nella latrina, ma in un luogo dove gli altri naufraghi normalmente camminano. Nello specifico, è stata Maria Lopez a far emergere la questione, intimando alla showgirl di non farla fuori dalla latrina “altrimenti la calpestiamo. Te lo dico con tutta l’educazione del mondo”. A sua ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 maggio 2021)è la naufraga italiana di Superviventes, ma il suoè bersaglio die scontri con inei panni di naufraga nel reality Superviventes, l’equivalente spagnolo dell’Isola dei Famosi, non è molto amata dai suoi compagni di avventura. Non manca occasione in cui ci sia una discussione che la vede coinvolta. Le ultime novità riguardano il suo, definito irrispettoso, per aver fatto la pipì non nella latrina, ma in un luogo dove gli altrinormalmente camminano. Nello specifico, è stata Maria Lopez a far emergere la questione, intimando alla showgirl di non farla fuori dalla latrina “altrimenti la calpestiamo. Te lo dico con tutta l’educazione del mondo”. A sua ...

Advertising

artemalvac : RT @Duemme23: Valeria Marini: 'La mia pipì è come gocce di Chanel'. Anche io faccio degli stronzi che sembrano opere d'arte, ma resto umile… - Duemme23 : Valeria Marini: 'La mia pipì è come gocce di Chanel'. Anche io faccio degli stronzi che sembrano opere d'arte, ma r… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL TELEVISIONE ???? 8?ttavi di finale Scegli la più grande SHOWGIRL di tutti i tempi tra… - zazoomblog : Supervivientes Valeria Marini scoop economico sulla partecipazione: cifre da capogiro - #Supervivientes #Valeria… - infoitcultura : Superviventes, Valeria Marini sotto accusa: “Fa la pipì per terra e noi la calpestiamo” -