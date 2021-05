Solo per Oggi su MediaWorld il Samsung Galaxy S21 a gran prezzo (Di giovedì 6 maggio 2021) La campagna promozionale ‘Solo per Oggi’ di MediaWorld si rivolge a quanti vogliono mettere le mani sul Samsung Galaxy S21. Nella giornata del 6 maggio, fino alle ore 00, potrete portarvi a casa il top di gamma del colosso di Seul al modico prezzo di 699 euro (parliamo del modello standard), con un risparmio netto di 180 euro sul costo di listino (che ricordiamo essere pari a 879 euro). Il Samsung Galaxy S21 include uno schermo Dynamic AMOLED 2X con diagonale da 6.20 pollici e risoluzione FullHD+ con frequenza di refresh rate variabile a 120Hz. Il device è spinto dal processore Exynos 2100, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non c’è niente di meglio a bordo del comparto fotografico posteriore, composto da tre sensori con obiettivo principale ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) La campagna promozionale ‘per’ disi rivolge a quanti vogliono mettere le mani sulS21. Nella giornata del 6 maggio, fino alle ore 00, potrete portarvi a casa il top di gamma del colosso di Seul al modicodi 699 euro (parliamo del modello standard), con un risparmio netto di 180 euro sul costo di listino (che ricordiamo essere pari a 879 euro). IlS21 include uno schermo Dynamic AMOLED 2X con diagonale da 6.20 pollici e risoluzione FullHD+ con frequenza di refresh rate variabile a 120Hz. Il device è spinto dal processore Exynos 2100, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non c’è niente di meglio a bordo del comparto fotografico posteriore, composto da tre sensori con obiettivo principale ...

Advertising

FBiasin : Hanno cambiato la formula della #CoppaItalia: - Solo 40 squadre, le 20 di A e di B. - Via il 15 agosto. - Subito i… - gennaromigliore : Sono d’accordo con @PieroSansonetti: si sta tentando in tutti i modi di distogliere l’attenzione da ciò che accade… - robersperanza : La svolta di Biden sul libero accesso per tutti ai brevetti sui vaccini è un importante passo in avanti. Anche l’Eu… - Josto51037271 : Credo che in @UEFA #CeferinOut si stia scavando la fossa da solo e spero per lui che non abbia scheletri nascosti... - mahitoroki : @bmthevick NO DAI SCUSA TI PREGO CONCENTRATI SOLO SULLA SUA BELLISSIMA POSA DENTRO UNA MACCHINETTA PER LE FOTO -