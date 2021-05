PlayStation Store: Resident Evil Village e R-Type Final 2 – RubricaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 6 maggio 2021) Resident Evil Village è il piatto forte di questa settimana su PlayStation Store, ma ci sono anche R-Type Final 2 e la versione next-gen di Terminator: Resistance.. PlayStation Store vede l’arrivo questa settimana di alcuni titoli molto interessanti, in particolare Resident Evil Village: l’ultimo episodio della serie survival horror sviluppa da Capcom è pronto a coinvolgerci in una nuova avventura, ambientata stavolta in un remoto villaggio dell’est Europa. Ci sono tuttavia altre uscite rilevanti; ad esempio R-Type Final 2, anche questo un gradito ritorno per un brand classico appartenente al filone degli shoot ’em up, e il debutto di Terminator: … ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 6 maggio 2021)è il piatto forte di questa settimana su, ma ci sono anche R-2 e la versione next-gen di Terminator: Resistance..vede l’arrivo questa settimana di alcuni titoli molto interessanti, in particolare: l’ultimo episodio della serie survival horror sviluppa da Capcom è pronto a coinvolgerci in una nuova avventura, ambientata stavolta in un remoto villaggio dell’est Europa. Ci sono tuttavia altre uscite rilevanti; ad esempio R-2, anche questo un gradito ritorno per un brand classico appartenente al filone degli shoot ’em up, e il debutto di Terminator: … ...

Advertising

alexx12131 : RT @x_RiKyRaiK_z: Quanto amo fare il coc. Vamosss @Out_Of_Class - Eurogamer_it : #Sony affronterà una class-action poiché accusata di monopolio con il suo #PlayStation Store. - N36volpe1973 : #AdessosonocazziAmariperSony ?? PlayStation Store: Sony verrà portata in causa per monopolio a sfavore dei giocator… - x_RiKyRaiK_z : Quanto amo fare il coc. Vamosss @Out_Of_Class - Multiplayerit : PlayStation Store: Sony verrà portata in causa per monopolio a sfavore dei giocatori -