Omicidio Ylenia Lombardo | c’è un fermo per la morte della 33enne

Leggi su ck12

(Di giovedì 6 maggio 2021), la Procura di Nola ha fermato un uomo di 36 anni per laragazza trovata carbonizzata in casa(foto Facebook)Per ladi, la ragazza di 33 anni il cui corpo è stato trovato semicarbonizzato a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli, la ProcuraRepubblica di Nola ha disposto ila carico di una persona. Si tratta di un uomo di 36 anni. Il corpo è stato ritrovato ieri quando alle 17.30 nel centro storicopiccola città vicino Nola, in via Ferdinando Scala. Dei residenti avevano notato del fumo uscire dall’appartamento al piano terra doveva viveva la ragazza. ...