Omicidio Cerciello Rega: arriva la decisione del giudice sugli assassini

arrivata la sentenza per l'Omicidio Cerciello Rega. Il giudice ha avuto la mano pesante con gli imputati Lee Elder e Natale Hjorth.

L'Omicidio Cerciello Rega per giorni ha indignato l'opinione pubblica. Mario Cerciello Rega, vicebrigadiere dei carabinieri, fu infatti ucciso a Roma con ben 11 coltellate. Nella giornata di ieri finalmente è arrivata la sentenza nei confronti dei due imputati: Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth. Presente in aula oltre ad alcuni familiari del carabiniere anche la vedova Rosa Maria Esilio, che non si è persa una sola udienza di questo lungo ...

