Novara | a fuoco un tetto di un’abitazione in località Legro

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 6 maggio 2021)– Nella mattinata di ieri poco dopo le 9:30, i Vigili deldel distaccamento di Borgomanero sono intervenuti nel comune di Orta San Giulio, in, per l’incendio deldi. I Vigili delhanno spento l’incendio in un paio d’ore, contenendo le fiamme a una porzione della copertura. Si segnala l’egregio comportamento di un passante, che purtroppo non è stato possibile identificare, che ha prestato le iniziali opere di soccorso. Sul posto presenti i Carabinieri della locale stazione. Sempre nella stessa giornata, però nel pomeriggio alle 16.15, una squadra della sede centrale è intervenuta in strada Biandante, all’incrocio con via Fleming, dove due auto si sono scontrate violentemente. I Vigili del...