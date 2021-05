No Diet day: la nostra salute non è solo ciò che riflette lo specchio (Di giovedì 6 maggio 2021) La Dieta è parte integrante della nostra vita: c’è chi è sempre a Dieta e chi invece si mette a “stecchetto” solo quando vede la prova costume all’orizzonte. Il mondo del fitness, e quindi anche dei regimi alimentari più vari, nel biennio pandemico si è riorganizzato in modo tempestivo e rimane uno dei settori più floridi puntando sempre più su un marketing iper-aggressivo in fatto di Diete, integratori e programmi di allenamento. Il 6 maggio però si vuole lanciare un messaggio e fermare anche solo per 24 ore la frenetica, utopica e continua ricerca del fisico perfetto. Proprio per questo è stato indetto il “No Diet Day” il giorno senza Dieta in cui si possono mangiare cibi gustosi e molto calorici. Nato nel 1992 grazie a Mary Evans Young, ragazza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Laa è parte integrante dellavita: c’è chi è sempre aa e chi invece si mette a “stecchetto”quando vede la prova costume all’orizzonte. Il mondo del fitness, e quindi anche dei regimi alimentari più vari, nel biennio pandemico si è riorganizzato in modo tempestivo e rimane uno dei settori più floridi puntando sempre più su un marketing iper-aggressivo in fatto die, integratori e programmi di allenamento. Il 6 maggio però si vuole lanciare un messaggio e fermare ancheper 24 ore la frenetica, utopica e continua ricerca del fisico perfetto. Proprio per questo è stato indetto il “NoDay” il giorno senzaa in cui si possono mangiare cibi gustosi e molto calorici. Nato nel 1992 grazie a Mary Evans Young, ragazza ...

