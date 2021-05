Netweek | 2020 chiuso con perdita di 2 | 1 milioni di euro

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) –, gruppo editoriale quotato sull’MTA si Borsa Italiana, hailcon ricavi pari a 23,3di, in calo rispetto ai 26,1 dell’esercizio precedente. Il margine operativo lordo è stato di 0,8di(-1,1 nel 2019) e il risultato netto negativo per 2,1di(-5,1 l’anno prima). “Nell’annus horribilis vissuto da tutte le attività economiche mondiali, il gruppoha saputo resistere al calo di fatturato generalizzato registrando una contrazione solo dell’11% – ha commentato l‘AD Alessio Laurenzano – tale variazione è interamente ascrivibile alla minore raccolta pubblicitaria, penalizzata dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19 che ha determinato una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Netweek 2020

ilmessaggero.it

, gruppo editoriale quotato sull'MTA si Borsa Italiana, ha chiuso ilcon ricavi pari a 23,3 milioni di euro, in calo rispetto ai 26,1 dell'esercizio precedente. Il margine operativo lordo ...... Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti; Nomina ... 1Q 2021 Earnings Call Motorola Solutions - Appuntamento: Q1 2021 Earnings Conference Call- ...Netweek, gruppo editoriale quotato sull'MTA si Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 23,3 milioni di euro, in calo rispetto ai ...Chiusura in parità per il settore commercio al di sotto del corrispondente europeo (+0,6%) ma facendo meglio del Ftse Mib (-0,7%). Focus ancora sui segnali di ripresa economica provenienti dai risulta ...