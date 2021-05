Modena | ossa di donna trovate vicino a poligono di tiro

(Di giovedì 6 maggio 2021)umane sono statenel primo pomeriggio di ieri dal soccorso alpino impegnato nelle ricerche di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso da dicembre scorso. Secondo il medico legale, sul posto con i poliziotti, sarebbero state trascinate in un calancoalla zona deldia Sassuolo dagli animali. Escluso da un primo esame che si tratti di un uomo, è invece al vaglio l’ipotesi che leappartengano a Paola Landini, la 44enne scomparsa in quella zona a maggio del 2012. Questa mattina alle 8,30 sono riprese le ricerche nel territorio del comune di Fiorano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

umane, risultate poi essere di donna, sono state trovate ieri in una zona di calanchi vicino a un poligono di tiro a Sassuolo, nel Modenese, durante le ricerche di Alessandro Venturelli , ...Escluso da un primo esame che si tratti di un uomo, è invece al vaglio l'ipotesi che leappartengano a Paola Landini, la 44enne scomparsa in quella zona a maggio del 2012. Questa mattina alle 8,...Le squadre specializzate hanno trovato i resti vicino al Poligono. Pare siano di donna: potrebbe trattarsi di Paola Landini, sparita nel 2012 ...La squadra mobile di Modena è già al lavoro e sta vagliando l'ipotesi che i resti siano quelli di Paola Landini, non escludendo alcun possibile scenario. L'auto della 44enne fu trovata vicino al polig ...