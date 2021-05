Giro d'Italia, Scarpa fornisce le calzature biodegradabili agli atleti (Di giovedì 6 maggio 2021) Mentre iniziamo a prepararci al prossimo Giro d'Italia, di cui cominciamo a conoscerne tappe e calendario, trapelano anche i primi dettagli su quali saranno le aziende coinvolte nell'edizione numero 104, in partenza il prossimo 8 maggio da Torino. A confermare la propria presenza, durante uno dei più grandi eventi sportivi di sempre, è Scarpa - azienda Italiana nella produzione di calzature da montagna e per le attivita? outdoor - che e? fornitore ufficiale della famosa manifestazione sportiva, per il secondo anno consecutivo. Sinonimo di sport all’aria aperta e di qualita? Made in Italy, il marchio veneto supportera? la piu? celebre competizione ciclistica del Bel Paese fornendo a tutto lo staff una speciale limited edition della Mojito Bio, la prima Scarpa ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 6 maggio 2021) Mentre iniziamo a prepararci al prossimod', di cui cominciamo a conoscerne tappe e calendario, trapelano anche i primi dettsu quali saranno le aziende coinvolte nell'edizione numero 104, in partenza il prossimo 8 maggio da Torino. A confermare la propria presenza, durante uno dei più grandi eventi sportivi di sempre, è- aziendana nella produzione dida montagna e per le attivita? outdoor - che e? fornitore ufficiale della famosa manifestazione sportiva, per il secondo anno consecutivo. Sinonimo di sport all’aria aperta e di qualita? Made in Italy, il marchio veneto supportera? la piu? celebre competizione ciclistica del Bel Paese fornendo a tutto lo staff una speciale limited edition della Mojito Bio, la prima...

