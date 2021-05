Gemitaiz risponde alla polizia e ai sindacati che vogliono denunciarlo | “Con i fasci state zitti?”

(Di giovedì 6 maggio 2021)e la querelle non si arresta. Il rapper due giorni fa aveva lanciato un’invettiva contro il comportamento delle forze dell’ordine durante il raduno di tifosi dell’Inter in piazza Duomo a Milano a seguito della vittoria dello scudetto. Idicontro, a tal proposito, contestava il fatto che gli agenti presenti in piazza Duomo non fossero intervenuti, cosa che non avviene – sottolineava il rapper – durante le manifestazioni dei giovani che lottano per i loro diritti. Sull’assembramento in piazza Duomo era intervenuto anche Ermal Meta con una certa indignazione.era intervenuto con parole colorite: “Fate schifo al ca**o”. Il suo sfogo non è piaciuto a ...

Il rapper Alessio Mariani, in arte Murubutu , commenta all'AdnKronos la critica a forti tinte da parte del rappercontro le forze di polizia accusate di "fare schifo" e "non avere le palle" ...Il rapper Alessio Mariani, in arte Murubutu, commenta all'AdnKronos la critica a forti tinte da parte del rappercontro le forze di polizia accusate di 'fare schifo' e 'non avere le palle' ..."La polemica di Gemitaiz non è completamente infondata, non è campata in aria se si pensa che la polizia, quando si tratta di intervenire durante piccole manifestazioni o, per esempio, sui migranti ce ...È dell'ultima ora il messaggio di Gemitaiz contro la polizia. Non una presa di posizione generica, ma una precisa invettiva ...