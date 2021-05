Forte esplosione in una casa con persone all’interno, poi il crollo. Grave il bilancio (Di giovedì 6 maggio 2021) Terribile esplosione in un’abitazione a Sorriva di Sovramonte, comune della provincia di Belluno. Due persone sono rimaste Gravemente ferite. È successo nella mattinata di oggi, 6 maggio, poco dopo le 9. A quanti si apprende dai media locali, alla base dell’esplosione che reso del tutto inagibile il prefabbricato dove una donna viveva con la sua badante, una fuga di gas. A chiamare i soccorsi i vicini, messi in allarme dal boato che si è sentito in tutta la frazione. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi. Vigili del fuoco e il personale sanitario del Suem, insieme ai carabinieri di Lamon. Sarebbe tre le persone coinvolte nell’incidente, una donna ustionata in modo Grave è stata trasportata con l’elicottero del Suem al reparto Grandi ustionati dell’ospedale di Padova. Si ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Terribilein un’abitazione a Sorriva di Sovramonte, comune della provincia di Belluno. Duesono rimastemente ferite. È successo nella mattinata di oggi, 6 maggio, poco dopo le 9. A quanti si apprende dai media locali, alla base dell’che reso del tutto inagibile il prefabbricato dove una donna viveva con la sua badante, una fuga di gas. A chiamare i soccorsi i vicini, messi in allarme dal boato che si è sentito in tutta la frazione. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi. Vigili del fuoco e il personale sanitario del Suem, insieme ai carabinieri di Lamon. Sarebbe tre lecoinvolte nell’incidente, una donna ustionata in modoè stata trasportata con l’elicottero del Suem al reparto Grandi ustionati dell’ospedale di Padova. Si ...

