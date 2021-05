Electronic Arts acquisisce Metalhead Software | team di Super Mega Baseball – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 7 maggio 2021)ha acquisito il, studio canadese responsabile della serie sportiva..ha messo a segno un’altra acquisizione, annettendo ai propri studi interni anche, ovvero ildi sviluppo responsabile di. Si tratta di uno studio canadese che si è fatto conoscere soprattutto per la serie in questione basata sule che certamente potrà coprire tale segmento all’interno della scuderia di sviluppatori EA, che in effetti era ancora priva di unspecializzato in tale ambito, ...