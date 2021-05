Domenico Zurlo Un operaio di 49 anni | Christian Martinelli | è morto dopo

infoitinterno : Domenico Zurlo Una tentata rapina ad una gioielleria è finita ieri nel sangue -

Ultime Notizie dalla rete : Domenico Zurlo

Leggo.it

Un operaio di 49 anni, Christian Martinelli, è morto dopo essere rimasto schiacciato da un tornio meccanico all'interno della ditta Bandera, a Busto Arsizio. È successo alle 9,40 di ...Una tentata rapina ad una gioielleria è finita ieri nel sangue a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo: il bilancio è di due banditi morti e un terzo in fuga, dopo che il titolare ha aperto il fuoco. ...Domenico ZurloUn operaio di 49 anni, Christian Martinelli, è morto dopo essere rimasto schiacciato da un tornio meccanico all'interno della ditta Bandera, a Busto Arsizio. È successo alle 9,40 ...Almeno cinque i colpi di pistola esplosi: i due banditi sono morti a pochi metri dall'ingresso, uno in mezzo alla strada, l'altro all'angolo con una via laterale. Che pochi anni fa era già stata presa ...