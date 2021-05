Covid | le news Dl sostegni | via libera dal Senato con 207 sì Ora passa alla Camera LIVE

(Di giovedì 6 maggio 2021) Palazzo Madama ha confermato la fiducia al governo sul decreto. Per l'approvazione definitivo il provvedimento, che scade il 21 maggio, dovràre a Montecitorio il 17 maggio. Il bollettino: 11.807 casi su 324.640 test. Il tasso di positività è al 3,6%. Scendono terapie intensive (-60) e ricoveri ordinari (-653). Per il premier Mario Draghi "è prioritario abbattere gli ostacoli che limitano le campagne vaccinali". Svolta del presidente degli Usa Biden, favorevolerevoca dei brevetti. No di Pfizer

Advertising

Agenzia_Italia : Aumentano i casi di operatori sanitari vaccinati che si ricontagiano - LegaSalvini : MADRID, LA DESTRA ANTI-LOCKDOWN VINCE LE ELEZIONI. APPLAUSI DA SALVINI: 'COMPLIMENTI ISABEL DIAZ AYUSO' - tigella : Gli Stati Uniti di Biden pronti a sostenere la sospensione dei brevetti sui vaccini anti-Covid. Dove sono quelli ch… - grillotalpa : RT @UnioneSarda: #Indonesia - Scandalo in aeroporto: tamponi Covid con bastoncini già usati - Pedro69280970 : RT @DSantanche: Nell’anno della pandemia, nel mezzo della più grande crisi economica dal dopoguerra, ci serviva proprio una bella caccia al… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

Sky Sport

Si può facilmente dedurre che, visto l'alto numero di trials esclusivamente per questo farmaco, le potenzialità di successo nella cura alpotrebbero crescere enormemente (per fortuna). A che ...... Giuliana Di Fiore (professore di Diritto Amministrativo Università Federico II di Napoli e assessore al Comune di Giugliano), ha puntato il suo intervento su "I Comuni trae PNRR: alla guerra ...L'Università di Padova studia un potenziale farmaco anti-Covid che riuscirebbe a bloccare un enzima che favorisce la replicazione del virus e le trombosi. "Blocca entrambi i meccanismi ed evita gli ef ...L'obiettivo di individuare, già a giugno, i cinque trattamenti più promettenti e finanziarli per arrivare a siglare dei contratti, come quelli fatti per i vaccini, entro fine anno.