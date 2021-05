Concorsi Ripam 2021 | ecco gli operatori candidati per l’affidamento del servizio integrato

(Di giovedì 6 maggio 2021) *aggiornamento del 6/05/: Sul sito formez.it è disponibile l’atto dispositivo deldelper l’organizzazione dei, a continuazione della procedura avviata in data 23 aprile. Le manifestazioni di interesse potevano essere inviate fino alle ore 12 del 3 maggio. Gliinvitati alla procedura negoziata sono i seguenti: Studiogest S.r.l. Datamatic S.p.A. Selexi S.r.l. Costituendo R.T.I. con capogruppo Merito S.r.l. Ergife S.p.A. Consorzio Digicontest L’intenzione del Formez è di partire il mese di giugno con riferimento al concorso Coesione (GU n.27 del 6 aprile). Leggi l’avviso Dopo la revoca, da parte di Formez PA, delle procedure negoziate per ...

*aggiornamento del 6/05/2021 : Sul sito formez.it è disponibile l'atto dispositivo dell' affidamento del servizio integrato per l'organizzazione dei concorsi Ripam 2021, a continuazione della procedura avviata in data 23 aprile . Le manifestazioni di interesse potevano essere inviate fino alle ore 12 del 3 maggio 2021. Gli operatori invitati alla procedura negoziata sono i seguenti: Studiogest S.r.l. Datamatic S.p.A. Selexi S.r.l. Costituendo R.T.I. con capogruppo Merito S.r.l. Ergife S.p.A. Consorzio Digicontest L'intenzione del Formez è di partire il mese di giugno con riferimento al concorso Coesione (GU n.27 del 6 aprile).