Campania, nuova ordinanza di De Luca: "Via libera a spettacoli, matrimoni e hotel con la card"

Il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, sta per firmare un'ordinanza contente nuove disposizioni per la ripresa in sicurezza delle attività turistiche, alberghiere, wedding e relative agli spettacoli. Il provvedimento prevede anche alcune agevolazioni per chi è in possesso di certificazione o di smart card di completamento della vaccinazione.

