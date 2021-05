Al via i lavori della Cittadella scolastica di Sarno, sopralluogo di Strianese (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di Salerno inizia i lavori alla Cittadella scolastica di Sarno. Stamattina il sopralluogo del Presidente Michele Strianese insieme al Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora sul cantiere. Con loro presenti anche Angelo Michele Lizio, dirigente provinciale del settore Edilizia scolastica e Patrimonio, nonché responsabile unico del procedimento, Gianfranco Risi, direttore dei lavori e i tecnici responsabili della ditta esecutrice. “Dopo vent’anni – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – sono partiti finalmente i lavori del primo lotto del nuovo complesso scolastico che sorgerà nella zona di Via Ticino (località ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di Salerno inizia ialla Cittadi. Stamattina ildel Presidente Micheleinsieme al Sindaco diGiuseppe Canfora sul cantiere. Con loro presenti anche Angelo Michele Lizio, dirigente provinciale del settore Ediliziae Patrimonio, nonché responsabile unico del procedimento, Gianfranco Risi, direttore deie i tecnici responsabiliditta esecutrice. “Dopo vent’anni – dichiara il PresidenteProvincia Michele– sono partiti finalmente idel primo lotto del nuovo complesso scolastico che sorgerà nella zona di Via Ticino (località ...

Advertising

virginiaraggi : I lavori per la riqualificazione di via di Torrevecchia sono iniziati nei giorni scorsi. Previsti interventi sul ma… - anteprima24 : ** Al via i lavori della Cittadella scolastica di Sarno, sopralluogo di #Strianese ** - ATB_Bergamo : Dal 10 mag al termine dei lavori: la linea 6 non effettua fermata in p.le Olimpiadi (417), vi Ponte Pietra (418, 43… - Publiacqua : ??Lavori di rinnovo dell'acquedotto ???? di via Baracca e via San Donato a #Firenze il 10 Maggio. Rinnoviamo la rete… - tusciaweb : “Pavimentazioni: al via i lavori in via Fleming, via Romiti e strada delle Pietrare” Viterbo - Lunedì 10 maggio al… -

Ultime Notizie dalla rete : via lavori Flashback 2: annunciato il sequel di un grande classico, uscita e dettagli ... dichiarando che attualmente il gioco è in via di sviluppo e vedrà la luce non prima del 2022 ... lodando inoltre la grande visione proposta da Cuisset con i suoi lavori e il suo talentuoso team di ...

Agli Animosi via al cantiere per il Ridotto L'intervento ha soprattutto finalità estetiche, come spiega l'assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi : "L'adeguamento del Teatro ha imposto la necessità di rinnovare gli impianti e questo, nel ...

AL VIA LAVORI DI MANUTENZIONE SUL PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE CERRANO Virtù Quotidiane Un altro operaio muore schiacciato Stava verificando l'uscita di un pezzo da un'enorme fresa meccanica. Ed era ancora cosciente ieri alle 8.30 quando è stato soccorso, insieme a due colleghi, proprio dopo che era quasi finito sotto que ...

Salvini incontra gli operai della Treofan di Terni "Quello che posso fare è sollecitare, il ministero del Lavoro anzitutto perché senza stipendio e cassa integrazione il mutuo non si paga, e il ministero dello Sviluppo economico, per capire se ci sono ...

... dichiarando che attualmente il gioco è indi sviluppo e vedrà la luce non prima del 2022 ... lodando inoltre la grande visione proposta da Cuisset con i suoie il suo talentuoso team di ...L'intervento ha soprattutto finalità estetiche, come spiega l'assessore aipubblici Andrea Raggi : "L'adeguamento del Teatro ha imposto la necessità di rinnovare gli impianti e questo, nel ...Stava verificando l'uscita di un pezzo da un'enorme fresa meccanica. Ed era ancora cosciente ieri alle 8.30 quando è stato soccorso, insieme a due colleghi, proprio dopo che era quasi finito sotto que ..."Quello che posso fare è sollecitare, il ministero del Lavoro anzitutto perché senza stipendio e cassa integrazione il mutuo non si paga, e il ministero dello Sviluppo economico, per capire se ci sono ...