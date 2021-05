91enne prova a “evadere” dalla Rsa calandosi dalla finestra Cade e muore

(Di giovedì 6 maggio 2021) Chiamatela pure “voglia di libertà”. La storia che arrivacasa di riposo di Robbio ha dell’incredibile. E un epilogo tristissimo. Giuseppe Carluccio, 91 anni, nel tardo pomeriggio di lunedì ha cercato di “strutturada una, aggrappato a un tubo di gomma collocato da lui stesso, ma è caduto dall’altezza di due metri e mezzo. È deceduto alcune ore dopo all’ospedale civile di Vigevano, dove è stato portato in codice rosso, nonostante all’inizio fosse cosciente, per un ematoma interno.Quando è stato soccorso dal personale della casa di riposo di Robbio, la fondazione Fagnani Galtrucco, continuava a ripetere: “Scusatemi”. Conosceva gli orari delle infermiere e ha approfittato del cambio turno per tentare di ...

