Stella Egitto | «Nata libera»

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La cosa che più manca a Stella Egitto di questa primavera intorpidita, che si risveglia piano piano con le prime riaperture dopo le restrizioni legate al Covid, è viaggiare. «Mi piacerebbe tanto fare un tour delle città sante di Israele: sono convinta che nella mia vita precedente c’era qualche legame con terre come la Turchia e il Marocco. Ogni volta che ci vado provo delle sensazioni particolari» racconta Stella al telefono spiegando l’importanza non solo di essere centrata come persona, ma anche di trovare continuamente un equilibrio tra il corpo e la mente, l’intenzione e l’azione.

