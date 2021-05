Seduta moderatamente positiva a New York

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) –in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 34.239 punti (+0,31%); sulla stessa linea, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.177 punti (+0,30%). Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,22%); come pure, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,37%). Gli indici statunitensi sono rimbalzati dopo lapesantemente negativa di ieri, innescata dalle preoccupazioni sull’inflazione, anche grazie al sostegno di dati macroeconomici positivi e trimestrali migliori delle attese di diverse grandi società. Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+2,91%), materiali (+1,04%) e finanziario (+0,80%). Il settore utilities, con il suo -1,95%, si attesta come peggiore del mercato. Al top tra i giganti di Wall Street, Chevron (+2,59%), DOW (+2,57%), Caterpillar (+2,21%) e Goldman ...