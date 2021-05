Green pass italiano e green pass europeo, quali differenze? Ecco come (e quando) torneremo a viaggiare (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nelle settimane di una primavera ormai inoltrata, e nell’attesa dell’estate alle porte, i governi sono al lavoro per cercare di rilanciare un settore chiave come quello del turismo. L’Italia, come annunciato dal premier Mario Draghi, ha messo in campo il green pass, che permetterà di viaggiare a determinate condizioni in questa estate condizionata – come quella scorsa – dalla pandemia di Covid-19. Una soluzione che ha in comune il nome con quella annunciata dalla Unione europea. Si tratta però di due cose differenti che entreranno in vigore in due periodi altrettanto diversi. A distanza di poche settimane dal via libera proviamo a capire come funzionano e a cosa serviranno. Il green ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nelle settimane di una primavera ormai inoltrata, e nell’attesa dell’estate alle porte, i governi sono al lavoro per cercare di rilanciare un settore chiavequello del turismo. L’Italia,annunciato dal premier Mario Draghi, ha messo in campo il, che permetterà dia determinate condizioni in questa estate condizionata –quella scorsa – dalla pandemia di Covid-19. Una soluzione che ha in comune il nome con quella annunciata dalla Unione europea. Si tratta però di due cose differenti che entreranno in vigore in due periodi altrettanto diversi. A distanza di poche settimane dal via libera proviamo a capirefunzionano e a cosa serviranno. Il...

repubblica : Turismo, Draghi: 'Dalla secondà metà di maggio sarà operativo il green pass per i viaggi in Italia' - Corriere : Green pass a metà maggio, Draghi: «Prenotate le vacanze in Italia, pronti ad ospitare i... - Agenzia_Ansa : Draghi al G20 del Turismo: 'Dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell'attesa il governo… - Maria97510719 : RT @noitre32: Per i turisti che vorranno visitare l'Italia : il green pass. Per i clandestini che arrivano a farsi mantenere : biglietto de… - DriverMattia198 : RT @iofausto: Claudio Borghi Aquilini Green Pass - Equilibri Di Governo -