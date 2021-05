Follia a New York: colpita con un martello passante “colpevole” di indossare la mascherina (Di mercoledì 5 maggio 2021) Follia nella metropolitana di New York dove una passante è stata colpita con un martello in testa perché indossava la mascherina. Sabato notte una donna di nome Theresa di origini asiatiche stava camminando nella metropolitana di New York e si stava dirigendo insieme ad un’amica verso l’uscita di Hell’s Kitchen, probabilmente per fare ritorno a casa. Mentre camminava, una donna che camminava in senso opposto le ha urlato di togliersi la mascherina e ovviamente lei e l’amica l’hanno ignorata ed hanno continuato ad andare avanti. L’istante successivo, però, Theresa è stata colpita alla testa con un martello e terrorizzata ha cercato di difendersi e togliere l’utensile dalle mani dell’aggressore. Qualche ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 5 maggio 2021)nella metropolitana di Newdove unaè statacon unin testa perché indossava la. Sabato notte una donna di nome Theresa di origini asiatiche stava camminando nella metropolitana di Newe si stava dirigendo insieme ad un’amica verso l’uscita di Hell’s Kitchen, probabilmente per fare ritorno a casa. Mentre camminava, una donna che camminava in senso opposto le ha urlato di togliersi lae ovviamente lei e l’amica l’hanno ignorata ed hanno continuato ad andare avanti. L’istante successivo, però, Theresa è stataalla testa con une terrorizzata ha cercato di difendersi e togliere l’utensile dalle mani dell’aggressore. Qualche ...

