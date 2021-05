Federico II-Aspi | una Academy per la sicurezza delle infrastrutture | formerà i prossimi dipendenti di Autostrade

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Nasce a Napoli una nuovaper lae la formazione di neolaureati ediper l’Italia. Il rettore dell’universitàII, Matteo Lorito, e l’amministratore delegato diper l’Italia, Roberto Tomasi, hanno siglato oggi un accordo di durata triennale per dare vita al nuovo soggetto, attraverso un’ampia collaborazione accademia-impresa in materia di formazione, didattica, ricerca e sviluppo. Le selezioni per l’accesso ai corsi dell’, che si svolgeranno nell’hub dell’ateneo federiciano di San Giovanni a Teduccio, saranno avviate tramite bandi rivolti a giovani laureati in ingegneria e consentiranno di ricevere una formazione d’eccellenza nell’ambito ...

