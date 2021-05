Due indagati per la morte di Luana (Di mercoledì 5 maggio 2021) La giovane operaia di 22 anni che ha perso la vita, per essere rimasta impigliata nell'orditoio di una azienda tessile. Aperta un'inchiesta per chiarire 'cosa non abbia funzionato nel macchinario, ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 5 maggio 2021) La giovane operaia di 22 anni che ha perso la vita, per essere rimasta impigliata nell'orditoio di una azienda tessile. Aperta un'inchiesta per chiarire 'cosa non abbia funzionato nel macchinario, ...

Agenzia_Ansa : Due indagati per la morte di Luana D'Orazio, giovane operaia e mamma rimasta incastrata in un macchinario in un'azi… - fattoquotidiano : DUE INDAGATI Aperta un'inchiesta sulla morte di Luana D’Orazio - Giusepp07184707 : RT @LaNotiziaTweet: Luana D'Orazio morta sul lavoro: due indagati per l'orditoio che l'ha uccisa - irenestorti1 : RT @tempoweb: 'Stritolata dal macchinario' Com'è morta #luanadorazio Due indagati per l'incidente #5maggio - Destradipopolo : #luanadorazio E’ MORTA PER NEGLIGENZA? L’ORDITOIO SENZA PROTEZIONE E DUE INDAGATI IPOTESI DI REATO OMICIDIO COLPOS… -